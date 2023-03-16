Снаряди, ракети, пістолети: Німеччина передала новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 5 000 снарядів калібру 155 мм (раніше 18 500);
- 155-мм високоточні боєприпаси (невідома кількість);
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (невідома кількість);
- 2 автонавантажувачі (раніше 6);
- 4 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 30);
- 500 пістолетів SFP9;
- 2 ангарні тенти;
- 25 генераторів (раніше 270).
У черзі по поставку:
- 5 330 снарядів калібру 155 мм (було 1 020);
- ракети Iris-T SLM (невідома кількість).
25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.
7 лютого Міноборони Німеччини заявило, що німецькі оборонні компанії отримали ліцензії на експорт до України 178 танків Leopard 1 A5.
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