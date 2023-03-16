Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримали:

5 000 снарядів калібру 155 мм (раніше 18 500);

155-мм високоточні боєприпаси (невідома кількість);

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (невідома кількість);

2 автонавантажувачі (раніше 6);

4 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 30);

500 пістолетів SFP9;

2 ангарні тенти;

25 генераторів (раніше 270).

У черзі по поставку:

5 330 снарядів калібру 155 мм (було 1 020);

ракети Iris-T SLM (невідома кількість).

25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.

7 лютого Міноборони Німеччини заявило, що німецькі оборонні компанії отримали ліцензії на експорт до України 178 танків Leopard 1 A5.