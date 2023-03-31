Війська рф обстріляли з артилерії та безпілотника Нікопольський район [ Редагувати ]
У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
Спочатку окупанти обстріляли громаду з тяжкої артилерії, а пізніше - з безпілотника.
За даними Лисака, внаслідок обстрілу люди не постраждали.
"У Марганці пошкоджено соціальну установу, авто та пару господарських будівель. Наслідки атак ще уточнюються", - додав він.
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