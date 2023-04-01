Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня 2023 року, близько 7:30, працівники СБУ вручили підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу, повідомляється у заяві Києво-Печерської Лаври.

На що владика-намісник відповів так: "Я засуджував, засуджую і буду засуджувати всякі спроби проти нашої держави і те, що зробила Росія, Путін - це ні в якому випадку не виправдовується. Я вам казав, і я завжди стояв, стою і буду стояти на захисті своєї Батьківщини".

Наразі у будинку намісника Києво-Печерської Лаври проводять обшуки. На 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у 2022 році Служба безпеки України розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи (понад 40) у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства.

У результаті заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у т.ч. 2 з них було використано в обміні на наших військовослужбовців.

За матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ, а майже 250 клірикам рпц заборонено в’їзд в Україну.

Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ, громадянам країни-агресора, ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви, 2 громадянам рф.