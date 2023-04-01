Митрополиту УПЦ Павлу вручили підозру в стінах Лаври [ Редагувати ]
Співробітник Служби безпеки України вручив документ особисто - з рук в руки. Підозрюваний "розписався в отриманні". Павлу інкримінують дві статті: виправдовування збройної агресії Росії та розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
Павло, митрополит УПЦ:
Зараз в моєму домі будуть обшуки. Я не перешкоджаю та прошу ваших святих молитв. Я знаю, за що. Тому що мені висловили підозру, що я співпрацюю з Росією, ще там одне.. релігійне розпалювання.
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