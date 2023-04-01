США можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Третього квітня, у понеділок, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги для України. Союзники планують передати нам зброю, техніку й боєприпаси на понад два з половиною мільярди доларів