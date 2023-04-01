Цього року перемога України у війні проти росії є малоймовірною. Про це в інтерв'ю Defense One заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України - вигнати росіян з окупованих територій України. І це важливе і дуже складне воєнне завдання.... Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише говорю, що це дуже складне завдання.

Відповідаючи на запитання про постачання далекобійних ракет ATACMS, Міллі заявив, що США, як і раніше, відмовляються передавати їх Києву. За його словами, Вашингтон має відносно мало ATACMS і американські збройні сили повинні підтримувати запаси таких важливих озброєнь.

Генерал також зазначив, що можливості ATACMS перебільшені і є інші системи, які можуть діяти в аналогічному діапазоні та дати українцям перевагу на полі бою.

Київ неодноразово просив у США ракети ATACMS дальністю близько 300 кілометрів, однак американська влада відмовлялася від постачання цих боєприпасів через побоювання, що Україна почне завдавати ударів по території росії.

Наразі українські військові використовують ракети GMLRS, дальність яких становить майже 80 км. У лютому стало відомо, що США мають намір передати Україні ракети GLSDB дальністю майже 150 км.

Джерела Financial Times повідомляли, що росія утримується від закупівель балістичних ракет в Ірану через побоювання, що після цього США почнуть постачати Україні ATACMS.