Екс-міністр оборони США Марк Еспер виступив із закликом терміново передати Україні винищувачі та ATACMS, щоб посприяти контрнаступу. Про це повідомляє "Голос Америки".

Ми повинні затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря.

Водночас Еспер висловив рішучу підтримку забезпеченню України високоточними ракетами великого радіусу дії.

Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб сходу України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "Шахедів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані.

Окрім цього, він не погодився із заявами, що зміцнення військової допомоги Україні призведе до ескалації ситуації.