Міноборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на $2,175 млрд. Він включає два ЗРК Hawk, високоточні керовані ракети, а також снаряди для HIMARS і Javelin.

Офіційний представник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив:

Пакет допомоги Україні включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, звичайні ракети та ракети великої дальності... Пакет озброєнь для України включає високоточні бомби GLSDB. Це надасть українцям можливість більшого радіусу дії (до 150 км), що дозволить їм проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території.

Повний список озброєння:

боєприпаси для HIMARS (включно з GLSDB);

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

190 важких кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами;

181 бронеавтомобіль класу MRAP;

250 ПТРК FGM-148 Javelin;

2000 протитанкових ракет;

протипіхотні міни M18 Claymore;

інженерні боєприпаси;

спорядження для холодної погоди, шоломи та інше;

2 ЗРК MIM-23 Hawk;

зенітні знаряддя та боєприпаси до них;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

обладнання для підтримки існуючих можливостей ППО України;

генератори для ППО;

системи для протидії БПЛА;

4 оглядові РЛС;

20 РЛС контрбатарейної боротьби;

запасні частини для РЛС контрбатарейної боротьби;

БПЛА RQ-20 "Puma";

155-мм високоточні снаряди M982 Excalibur;

устаткування для захищеного зв'язку;

медичне обладнання;

фінансування навчання, технічне обслуговування та підтримка.

MIM-23 HAWK - зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Призначений для поразки цілей на відстані від 1,5 км до 35 км і на висоті від 60 тис. до 18 тис. м.

Раніше повідомлялося, що у рамках нового пакету військової допомоги США нададуть Україні далекобійні ракети GLSDB, які б'ють на 150 км.