У квітні українці будуть відзначати Великдень. Традиційно українці будуть збирати святковий продуктовий кошик. У зв'язку з тим, що за рік ціна продуктів значно зросла, вартість такого кошика також значною мірою буде відрізнятись від тогорічної. Про це свідчать розрахунки центру "Інститут аграрної економіки".

Вартість святкового кошика на чотирьох осіб за середніми цінами станом на початок квітня 2023 року складе 1209 грн.