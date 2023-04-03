Питання про членство в НАТО для України не матиме значення без її перемоги - Столтенберг [ Редагувати ]
Питання про членство в НАТО для України не матиме значення, якщо вона не переможе у воєнному конфлікті з росією, для запобігання такому розвитку подій альянс надає Києву безпрецедентну допомогу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі напередодні міністерської зустрічі НАТО 4-5 квітня.
Зараз основна увага має бути зосереджена на тому, щоб Україна здобула перемогу. Без цього питання про її членство не матиме значення. Для цього НАТО надає і продовжуватиме надавати Україні значну підтримку.
Таким чином Столтенберг відповів на запитання українських журналістів, чи може Київ розраховувати на вступ до НАТО під час війни. При цьому Столтенберг наголосив, що позиція НАТО "залишається незмінною і Україна стане членом НАТО".
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку.
6 жовтня єврокомісар з внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон говорив, що Київ не може вступити до НАТО в умовах воєнних дій на своїй території.
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