Вступ України до НАТО: голова МЗС Естонії зустрівся зі Стефанчуком у Києві для обговорення [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про те, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу приїхав до Києва.
Він вже побував на засідання українського парламенту та поспілкувався з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Стефанчук подякував Естонії за надану оборонну підтримку та підкреслив важливість її продовження для України, щоб остаточно зламати плани росії.
Політики обговорили низку пріоритетних питань, передусім відповідальність рф:
Зокрема, створення механізму відшкодування шкоди, завданої рф, створення реєстру збитків та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.
Голова Ради наголосив на важливості санкційного тиску проти рф та висловив сподівання, що 11 пакет санкцій стане дієвим проти країни-агресора.
Окрім того, Стефанчук підкреслив, що сьогодні Україна фактично виконує роль країни НАТО, стримуючи російську агресію.
Висловив сподівання, що найближчим часом буде підписана декларація президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо євроатлантичної інтеграції України. Це допоможе союзникам розпочати дискусію щодо розгляду заявки України на членство в НАТО.
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