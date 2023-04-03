"У них ще є час піти, інакше знищимо": Зеленський про контрнаступ [ Редагувати ]
Всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, а якщо російські війська не підуть звідти, то їх знищать. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час поїздки в селище Ягідне Чернігівської області.
Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо.
Глава держави не сказав, коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу, але запевнив, що військові готуються, "щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю".
У річницю визволення села Ягідне Зеленський відвідав школу, в підвалі якої окупанти тримали у заручниках мирних мешканців.
Перебуваючи в катівні, глава держави побажав путіну "провести залишок свого життя у підвалі, з відром замість туалету".
Нагадаємо, глава Пентагону заявив, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ.
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