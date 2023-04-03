Всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, а якщо російські війська не підуть звідти, то їх знищать. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час поїздки в селище Ягідне Чернігівської області.

Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо.

Глава держави не сказав, коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу, але запевнив, що військові готуються, "щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю".

У річницю визволення села Ягідне Зеленський відвідав школу, в підвалі якої окупанти тримали у заручниках мирних мешканців.

Перебуваючи в катівні, глава держави побажав путіну "провести залишок свого життя у підвалі, з відром замість туалету".

Нагадаємо, глава Пентагону заявив, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ.