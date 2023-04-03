34 населених пункта Чернігівщини постійно піддаються ворожому обстрілу - ОВА [ Редагувати ]
Чернігівщині поступово вдається відновлювати інфраструктуру, але 34 населених пункта майже щодня піддаються обстрілам. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник голови Чернігівської ОВА Костянтин Мегем.
"Село Ягідне відновлюється протроху. Вдалось відновити багатоповерхові будинки, але залишається потреба у відновленні приватного сектору громадян. Психологічний стан людей після всього пережитого досить складний. Людям важко соціалізуватись і усвідомити те, що відбулось. Нам, дякувати міжнародним партнерам, латвійським партнерам, поступово вдається відновлювати житло громадян", - зазначив Мегем.
Він також розповів, які роботи проводяться із населенням, щоб відновити їхній психологічний стан.
"Здебільшого психологічну допомогу надають наші благодійні організації, які долучились і до надання юридичної, психологічної допомоги. Зараз по суті займаються цим під представництвом УВКБ ООН міжнародні організації, але ми сподіваємось, що на території Чернігівщині з'явиться реабілітаційний центр", - зауважив перший заступник голови Чернігівської ОВА.
Мегем розповів, які міста найчастіше піддаються ворожим обстрілам.
"Найбільше дістається звичайно населеним пунктам, які межують з рф. Це території Чернігівського, Порюківського та Новгород-Сіверського району. Постійно обстрілюється близько 34 населених пунктів майже щодня. Відповідно, ми пропонуємо людям із цих населених пунктів евакуйовуватись у більш безпечні міста", - резюмував він.
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