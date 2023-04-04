Депутати Кам'янець-подільської міської ради проголосували за заборону Української православної церкви Московського Патріархату, афілійованої з Російською православною церквою, та проголосували за припинення права користування земельними ділянками для неї. Про це повідомив мер міста Михайло Посітко.

4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міської ради одноголосно прийняли три звернення щодо:

заборони Московського патріархату на території України;

виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу Російської православної церкви;

припинення договорів оренди чи користування УПЦ (МП) церковними спорудами, що перебувають у державній власності.

Також депутати проголосували "за" 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками московською церквою й одне - про скасування оренди.

Кам'янець-Подільська єпархія УПЦ МП об'єднує парафії та монастирі на території Кам'янець-Подільського і частини Хмельницького районів Хмельницької області. Кафедральним є Георгіївський собор у Кам'янці-Подільському.

Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.

1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних з росією.