Міськрада Кам'янець-Подільського забрала у УПЦ МП право користуватися храмами та землею [ Редагувати ]
Депутати Кам'янець-подільської міської ради проголосували за заборону Української православної церкви Московського Патріархату, афілійованої з Російською православною церквою, та проголосували за припинення права користування земельними ділянками для неї. Про це повідомив мер міста Михайло Посітко.
4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міської ради одноголосно прийняли три звернення щодо:
- заборони Московського патріархату на території України;
- виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу Російської православної церкви;
- припинення договорів оренди чи користування УПЦ (МП) церковними спорудами, що перебувають у державній власності.
Також депутати проголосували "за" 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками московською церквою й одне - про скасування оренди.
Кам'янець-Подільська єпархія УПЦ МП об'єднує парафії та монастирі на території Кам'янець-Подільського і частини Хмельницького районів Хмельницької області. Кафедральним є Георгіївський собор у Кам'янці-Подільському.
Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.
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