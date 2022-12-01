РНБО ухвалила важливі рішення щодо російських церков в Україні: що відомо [ Редагувати ]
У четвер, 1 грудня, відбулось засідання РНБО України на якому розглядались численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з росією. Уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій в країні.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський.
"Перше. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних організацій", - йдеться у заяві.
Президент зазначив, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті має забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.
Також планується забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
"Четверте. Усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції - прізвища будуть оприлюднені невдовзі", - додав Зеленський.
Президент пояснив, що наразі потрібно підвищити статус та посилити можливості Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Він анонсував реформу цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави.
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