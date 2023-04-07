У ДТП загинув колишній народний депутат [ Редагувати ]
В ДТП помер колишній народний депутат України Володимир Стретович. Про це повідомив громадський діяч, депутат ВР 2-х скликань Олександр Доній у соціальних мережах.
"Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович", - написав він.
Стретович - член ХДС; доцент факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія"); почесний президент Світового конгресу українських юристів; президент Фонду сприяння правовим і політичним реформам; президент Східноєвропейського департаменту Міжнародної організації "Парламентарі проти корупції", член ради директорів; член редакційної ради журналу "Національна безпека України".
Він був автором 50 наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин в сільському господарстві, державного будівництва, політології. Захоплювався ігровими видами спорту.
по темі
У четвер, 6 квітня, у Києві розпочався суд, де обирають запобіжний захід акторові Остапу Ступці
У понеділок, 3 квітня, на трасі Київ-Житомир сталася масштабна аварія за участю шести транспортних засобів
Українці у разі ДТП можуть скласти протокол без виклику поліції
Українська захисниця Євгенія Емеральд, відома як Жанна Д'Арк потрапила в аварію
У четвер, 6 квітня, китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив про готовність зателефонувати президенту Володимиру Зеленському