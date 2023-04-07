Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про потужні авіабомби "ФАБ-500", які окупанти скидають кожного дня.

"Близько 20 таких бомб можуть скидати окупанти. Залежить від кількості, скільки в них є. Я думаю, вони їх зараз виготовляють з коліс. Про ці бомби заявлено було ще декілька років тому, але зараз налагодили це виробництво. Вони просто не думали, що так довго будуть воювати з Україною. І ракети вони не хотіли використовувати, весь цей стратегічний запас по нашій енергосистемі. Вони зараз знайшли більш дешевий метод. Але на лінії вогню він небезпечний для нас. Вони пристосовують ці бомби "ФАБ-500" для того, щоб запускати саме по прифронтовій зоні, де знаходяться наші війська", - каже Ігнат.

Також Ігнат розповів, що інколи нашим воїнам вдається збивати ці бомби.

"Будуть робити все, щоб протидіяти цим бомбам, але треба знищувати перш за все носії. Носії цих бомб - це літаки Су-35, Су-34. Треба їх якомога далі відігнати від наших кордонів", - каже Ігнат.