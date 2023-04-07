У районі Мар'їнки на Донеччині Сили оборони збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!

Який рід військ збив ворожий літак не повідомляється.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 7 квітня окупанти втратили в Україні 306 літаків і 292 гелікоптери.