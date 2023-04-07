Протягом 2022 року на мобільні ігри було витрачено більше 100 мільярдів доларів США, що склало на 5% менше за суму попередніх років через намагання користувачів економити на розвагах в умовах інфляції. Проте в розрізі кількох років ринок продовжує розширюватися та привертати увагу все більшої кількості геймерів.

Так, мобільні ігри, що були встановлені вперше, продемонстрували зріст на 8% та принесли рекордні 90 мільярдів доларів. Звання лідера тримають гіперказуальні ігри, які приваблюють користувачів простою механікою, можливістю почати гру одним натисканням кнопки, доступними сюжетами та правилами, орієнтацією на широку аудиторію.

Примітно, що в мобільні ігри з кожним роком грає все більше жінок, людей старшого віку. Аудиторія розширюється, кількість гравців доходить до 4 мільярдів, прибутки розробників зростають.

Цікава статистика: дані про геймерів за 2022 рік

Як зазначають експерти проєкту Ua1, 2022 рік продемонстрував досить цікаву статистику щодо демографічних змін. Якщо ще кілька років тому традиційно мобільні ігри вважалися розвагами для дітей та підлітків, то ситуація поступово змінюється і в майбутньому ринок ще не раз здивує.

Так, вже сьогодні 55% загального числа мобільних геймерів складають жінки. В середньому один сеанс триває на чверть довше, ніж у представників сильної половини людства. 43% жінок і 38% чоловіків-геймерів грають мінімум п’ять разів на тиждень. Більше половини з усіх, хто грає регулярно, перетнули вікову межу в 34 роки. Середній вік користувача дорівнює 36 рокам, а майже третину з усіх гравців складають люди старші за 45 років.

Дані про поведінку мобільних геймерів:

Міленіали та зумери витрачають на ігри більше часу, ніж на будь-які інші розваги, але 85% з тих, хто регулярно запускає мобільні ігри, себе геймерами не вважають.

Близько 90% всього часу, проведеного зі смартфоном в руках, користувачі віддають додаткам та іграм. Водночас середньостатистичний власник гаджета витрачає на мобільний пристрій близько 3.5 годин на день, 11% цього часу приходиться саме на мобільні ігри.

Гіперказуальні ігри завантажують в 10 разів частіше в порівнянні з іншими жанрами. В середньому ж геймери встановлюють 2-5 мобільних гри на місяць.

Яким технологіям та іграм надають перевагу

Спеціалісти розповідають, що вподобання геймерів неоднакові і залежать від віку:

Покоління Z (10-15 років) - мобільним іграм надають перевагу 77% користувачів і частіше за все вибирають жанри МОВА, королівська битва, пісочниця (Roblox, Among Us, Fortnite та ін.).

Покоління Y (від 16 до 42 років) - грають на смартфонах 73% та більше люблять пригодницькі історії, стратегії, RPG.

Покоління X (люди віком 44-58 років) - 54% грають часто, надаючи перевагу шутерам, головоломкам, спортивним іграм.

Бебі-бумери (62-79 років) - лише 34% з них завантажують розваги і найчастіше це настільні ігри, головоломки на кшталт Candy Crush Saga.

Варто зазначити, що 38% людей віком від 44 років і старше грають в мобільні ігри лише за наявності вільного часу та не шукають можливості віднайти годину на розвагу в разі щільного робочого графіку чи великої кількості справ. Платити за продукт готові люди середнього віку - інші ж згодні дивитися рекламу задля безкоштовного доступу.

Поступово користувачів мобільних ігор стає все більше, ринок розвивається, в нього вкладають чималі кошти розробники та інвестори. І тому найближчим часом саме контент для смартфонів продовжить тримати лідерські позиції на ринку геймдеву.

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