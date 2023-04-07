Окупанти обстріляли Сумську область із міномету [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У п'ятницю вдень, 7 квітня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з міномета.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.
Так, у період з 12:00 до 12:30 окупанти завдавали мінометних ударів по району населеного пункту Баранівка. Загалом зафіксовано 12 "прильотів".
Інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
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