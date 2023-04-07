Кубраков з міністром оборони Туреччини обговорив роботу "зернового коридору" [ Редагувати ]
У п'ятницю, 7 квітня, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар зустрівся з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Під час зустрічі вони обговорили роботу "зернового коридору".
Про це повідомляє Міністерства оборони Туреччини у Twitter.
"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо безперебійної роботи зернового коридору", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що чиновники висловили задоволеність роботою, що проводиться у Спільному координаційному центрі.
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