У Сумській області зафіксовано 125 "прильотів" [ Редагувати ]
У п'ятницю, 7 квітня, окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Про це повідомляється у Telegram Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області - Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Зафіксовано 125 прильотів, із них 12 прильотів з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ.
- Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне домогосподарство.
- Білопільська громада: росіяни били з мінометів (14 "прильотів"), а також стріляли з АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).
- Новослобідська громада: з території рф було 10 пострілів з АГС та 8 "прильотів" з міномета.
- Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл - 12 "прильотів".
- Краснопільська громада: росіяни скинули на територію 8 мін
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