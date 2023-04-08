Мега-окоп завдовжки понад 70 кілометрів викопали окупанти у Запорізькій області. Про це пише Центр журналістських розслідувань на основі вивчення супутникових знімків Sentinel-2.

Крайні точки цього укріпрайону: на заході - на околицях селища Семенівка (9 км від центру Мелітополя), на сході - у полі за межами селища Маринівка Приморського району на північний захід від Бердянська.

Аналіз супутникових даних показує, що будівництво цієї лінії оборони почалося на початку вересня 2022 року.

Рити траншеї росіяни розпочали одночасно з двох напрямків і станом на 18 жовтня масштабний укріпрайон уже був готовий. Його безперервна довжина сягає 70 кілометрів.

Це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км) та зразкова відстань, наприклад, від Херсона до Миколаєва або від Відня до Братислави.

За даними Центру, це далеко не єдина лінія укріплень у Запорізькій області. Причому їх споруджують робочі з Середньої Азії, яких завозять вахтами.

Нагадаємо, лінія фронту в Запорізькій області називається експертами як один із головних можливих напрямків наступу ЗСУ.