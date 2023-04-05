З 24 лютого у Запорізькій області викрали 610 людей, 245 залишаються в полоні - Малашко (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують інтенсивні обстріли Запорізької області. Лише за останню добу був 61 обстріл по прифронтових територіях. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини розповів начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Страждають найбільше це Васильківський і Пологівський райони. У нас був на сьогодні 61 обстріл по прифронтових територіях. ЯК БПЛА застосовували, так і РСЗВ. На щастя, люди залишилися цілі, нема постраждалих.
Очільник області розповів і про викрадення людей на окупованих територіях.
На загал це люди з активною проукраїнською позицією. З 24 лютого у нас було 610 викрадень. 245 людей нині перебувають у полоні. Це різні люди - і підприємці, і з держустанов, освітніх організацій, адвокати, навіть діти у нас є в заручниках.
Юрій Малашко закликав людей терміново виїжджати з окупованих районів.
Тільки виїжджати, і намагатися робити так, щоб не потрапляти до примусового використання наших людей, як гарматного м'яса. Призов до армії (у рф - ред.) тільки стартував, вони розуміють, що людей їм не вистачає, тому люди нам повідомляють, що приходить до них з повістками, проте всі намагаються уникати цих повісток.
Паралельно росіяни проводять примусову паспортизацію українців.
Якщо ти хочеш отримати медичне забезпечення, ти також маєш отримати паспорт. Якщо ти десь працюєш і хочеш отримати заробітну платню, також маєш отримати паспорт. А якщо ти аграрій і не має російського паспорта, то тобі не дадуть засіювати та збирати врожай.
Глава Запорізької області закликає виїжджати з прифронтових територій родини з дітьми.
Наприклад, вчора був у Оріхові, там залишається сім діточок. Ми і місцева влада закликаємо батьків ставитися відповідально до життя своїх дітей і виїжджати. Сьогодні був у Приморському, так живе 38 багатодітних родин, яких також закликаємо виїжджати подалі від лінії зіткнення.
Юрій Малашко зауважив, що майже 80% посівних площ знаходиться на окупованій території.
Ми вже розмінували 1200 гектарів землі і на цій землі вже посіялись. А на тій (окупованій - ред.) території вони (окупанти - ред.) навпаки не сіються, а мінують.
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