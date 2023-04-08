У суботу, 8 квітня, військові рф черговий раз атакували прикордонні території Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Окупанти здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області - Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської.

Військові рф скинули 9 мін на територію Миропільської громади.

По Хотінській громаді був мінометний обстріл. Загалом було зафіксовано 3 "прильоти".

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів -20 прильотів та зі станкового автоматичного гранатомету - 20 пострілів. Крім того, на території громади було зафіксовано скидання 2 боєприпасів типу ВОГ за допомогою БПЛА.

З АГС ворог також обстріляв і Великописарівську громаду. За добу було здійснено 25 пострілів.

Загалом за добу росіяни обстріляли Сумську область 79 разів.