Гравець збірної України Андрій Ярмоленко вперше після травми вийшов в основі "Аль-Айну" у чемпіонаті ОАЕ та забив перший гол за два місяці. Сталося це у матчі 22-го туру чемпіонату ОАЕ, в якому "Аль-Айн" переміг "Хорфаккан".

"Аль-Айн" переміг "Хорфаккан" (3:0) у матчі 22-го туру чемпіонату ОАЕ. У цьому матчі Ярмоленко вперше з кінця лютого, коли отримав травму, вийшов у стартовому складі своєї команди.

Проти "Хорфаккана" Ярмоленко провів на полі 82 хвилини. "Аль-Айн" забив три голи за 13 хвилин другого тайму.

Остаточний рахунок у матчі встановив саме Ярмоленко: він замкнув на дальній штанзі швидку контратаку своєї команди, 3:0.

الهدف الثالث للعين عن طريق يارمولينكو بتمريرة من لابا#خورفكان_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/RloQ8Iye9B — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 9, 2023

Для 33-річного Ярмоленка - це дев'ятий гол у сезоні за "Аль-Айн", також у його активі є п'ять асистів.

За чотири тури до кінця сезону "Аль-Айн" йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ. У команди Сергія Реброва 44 очки, вона на 5 очок відстає від лідера.