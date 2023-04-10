Україна провела рятувальну місію та повернула додому з російського полону 24 дитини з Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Подивіться у ці щасливі очі!!! Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини - нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити приємні подарунки.

Це одна із найскладніших рятувальних місій. росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.