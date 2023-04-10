На Херсонщину з росії повернули 24 дітей (фото) [ Редагувати ]
Україна провела рятувальну місію та повернула додому з російського полону 24 дитини з Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Подивіться у ці щасливі очі!!! Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини - нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити приємні подарунки.
Це одна із найскладніших рятувальних місій. росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.
Наразі діти вдома, зі своїми рідними. Очільник Херсонщині повідомив, що у поверненні дітей приймали учать волонтери Благодійного фонду "Save Ukraine", які доклали неймовірних зусиль, аби вирвати маленьких українців з російського полону.
За словами Ірини Верещук, на сьогодні Україні має інформацію про викрадення росією та депортацію на свою територію 3 232 дітей-сиріт.
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