Рф вкрала майже 4400 дітей-сиріт з України - Верещук [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна офіційно визнає викраденими росією 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у телемарафоні.
Вона зазначила, що 4390 дітей зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях або в росії. Україна збирає докази їхнього незаконного вивезення та передає їх до Міжнародного кримінального суду. Але, крім цього, рф і сама визнає факти викрадення дітей.
"Коли умовна Львова-Бєлова усиновлює дитину, а ми зверталися як країна саме за цією дитиною і вимагали її повернення... Натомість її усиновлюють і хизуються цим, показуючи на весь світ, то це і є ті матеріали, які не потребують фактично доказу. Тому все, що вони скоїли, - вони вже зафіксували свій злочин. Вони за це відповідатимуть", - наголосила Верещук.
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