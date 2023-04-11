Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі у лютому розпорядився виготовити до 40 тисяч ракет (реактивних снарядів) для "таємної відправки до росії". Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на документ американської розвідки, які потрапили до мережі.

Глава держави доручив чиновникам тримати виробництво та постачання ракет у таємниці "щоб уникнути проблем з Заходом".

Згідно з документом від 1 лютого 2023 року, єгипетський президент обговорював виробництво ракет з чиновником Салахом ад-Діном (міністр військового виробництва - ред.). Абдель Фаттах ас-Сісі заявив чиновнику, що робітникам на фабриці, яка виготовляє ракети, слід сказати, що вони призначені для єгипетської армії.

У відповідь, пише WP, Салах ад-Дін сказав, що за потреби "накаже своїм людям працювати позмінно, тому що це було б найменше, що Єгипет може зробити, щоб відплатити Росії за надану раніше допомогу".

Про яку допомогу йдеться, не уточнюється. Як стверджує чиновник, "росіяни сказали йому, що готові купити будь-що".

З документа також випливає, що президент Єгипту розглядав можливість продажу продукції Китаю, щоб "«звільнити місце для нарощування виробництва" реактивної системи залпового вогню Sakr 45. Ймовірно, йдеться про 122-мм єгипетські ракети "Сакр-45", які сумісні з російськими реактивними системами залпового вогню "Град".

У частині документа, датованому 17 лютого, згадуються плани поставок до росії артилерійських снарядів та пороху. Уточнюється, що порох, який мали поставити до рф, виробляється на заводі №18, який WP називає "хімічним підприємством із багаторічною історією".

Представник МЗС Єгипту Ахмед Абу Зейд, коментуючи документ, запевнив, що "позиція Єгипту ґрунтується на невтручанні" у воєнний конфлікт в Україні та "зобов'язанні зберігати рівну дистанцію з обома сторонами".

Ми продовжуємо закликати обидві сторони до припинення бойових дій і досягнення політичного рішення шляхом переговорів.

Неназваний представник уряду США заявив, що американській владі невідомо, чи Єгипет виконав свої наміри.

Ми не бачили, щоб це сталося.

На початку квітня стало відомо про великий витік таємних документів Пентагону, в яких було описано плани США та НАТО щодо нарощування сил ЗСУ перед контрнаступом.