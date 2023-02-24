Іран передавав рф артилерійські та танкові снаряди для використання проти України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Іран передавав росії артилерійські та танкові снаряди. Їх використовували у війні проти України.
Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, яку приводить Politico.
"Ми побоювалися, що відносини між росією та Іраном розвиватимуться в обидві сторони. І ці побоювання, безумовно, виправдовуються. Іран у листопаді 2022 року постачав артилерійські та танкові снаряди до Росії для застосування проти України", - сказав Кірбі.
У зв'язку з цим, продовжив він, російсько-іранське співробітництво в оборонній сфері викликає занепокоєння адміністрації Сполучених Штатів.
"Це не тільки ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів", - сказав Кірбі.
Також представник США зазначив, що ран прагне отримати від росії військову техніку на мільярди доларів. Мова йде про співпрацю в галузі оборони, у тому числі з ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Також рф може надати Ірану винищувачі.
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