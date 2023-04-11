Кабінет міністрів дозволив військкоматам вручати повістки чоловікам незалежно від місця проживання та перебування на військовому обліку. Про це йдеться у постанові уряду №318 від 7 квітня.

Таким чином Територіальні центри комплектування отримали право розсилати повістки, незалежно від місця перебування військовозобов'язаних на військовому обліку.

Як йдеться у постанові, ТЦК можуть оповіщати військовозобов'язаних громадян (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):

на військову службу на заклик осіб офіцерського складу;

на військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу на призов під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Другий момент у постанові - ТЦК звільнено від завдання займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на цей час план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено. Необхідності в оголошенні нової мобілізації немає.