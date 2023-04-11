Резніков розповів, чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на цей час план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено. Необхідності в оголошенні нової мобілізації немає. Про це він сказав в одному з інтервʼю.
З урахуванням сьогоднішньої ситуації, цей план (план з мобілізації, - ред.), прийнятий до виконання ще в лютому минулого року, безперечно не завершений і тим більше не перевищений. Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає необхідності оголошувати нову мобілізацію.
За словами Резнікова, Генштаб із компенсацією втрат, які Україна зазнає у війні, продовжує справлятися "у спокійному, поступовому темпі", і брак живої сили ЗСУ не зазнають.
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