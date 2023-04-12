Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели телефонні переговори. Вони обговорили підготовку до контрнаступу України, зокрема, допомогу з питань безпеки з боку союзників. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

У відомстві не уточнили подробиць переговорів. Там додали, що під час розмови Блінкен наголосив на готовності США "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

Раніше про переговори повідомив Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

США залишаються надійним партнером України.

У березні німецький журнал Bild із посиланням на аналітиків НАТО повідомляв, що найближчі півроку будуть "критично важливими" для звільнення України від російських загарбників.

За даними видання, основними напрямками контрнаступу України будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом. Агенство Reuters писало, що Україна готує 40 000 бійців для контрнаступу.