Двері НАТО для України відчинені - Блінкен [ Редагувати ]
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НАТО так само зберігає доступною можливість членства в Альянсі для України, але для цього країні необхідно відповідати стандартам.
Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
Він наголосив, що зараз країни НАТО роблять все можливе для того, щоб допомогти Україні захиститися від Росії та повернути території, які були тимчасово окуповані.
За словами Блінкена, предметом обговорень також залишається зміцнення потенціалу України для стримування агресії у довгостроковій перспективі. У тому числі, це і робота над відповідністю країни стандартам НАТО. Наразі союзники зосереджені над конкретними кроками у цьому питанні.
"Звичайно, двері НАТО залишаються відчиненими, і в цьому немає жодних змін, але ми повинні бути зосереджені впродовж наступних тижнів і місяців, зокрема, на підготовці України до контрнаступу, щоб спробувати повернути більше території, а також на роботах, які необхідно зробити, щоб продовжити приведення України до стандартів НАТО", - додав держсекретар.
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