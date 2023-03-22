Наступні півроку будуть критично важливими у ході війни в Україні та відбиття російського вторгнення. Про це заявляють провідні аналітики НАТО, з якими поспілкувалися журналісти німецької газети Bild.

За словами джерел видання, Україна вже готує контрнаступ, основними напрямками якого будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом.

Зброя, яка зараз поставляється Україні країнами Заходу, буде використана вже в травні, щоб "витіснити російську армію, яка вдерлася з півдня та сходу України".

Ми готуємось до весняного чи літнього наступу. Майбутні шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників.

Чиновники НАТО розповіли про можливі напрямки контрнаступу, але обмовилися, що "мають бути дуже обережними з міркувань безпеки".

Адже росія "справедливо прогнозує", що наступ українських військових відбуватиметься у Луганській та Запорізькій областях. Мета наступу на південному сході - "зруйнувати сухопутний міст до Криму".

У НАТО не виключають, що Україна розпочне наступ на сам Крим, оскільки в альянсі вважають, що "Київ має право повернути собі всю українську територію".

Нагадаємо, що найкращим сценарієм адміністрація США вважає український контрнаступ і деокупацію якнайбільшої території впродовж найближчих місяців, перш ніж розпочнуться переговори.