Шмигаль сказав, коли може розпочатися український контрнаступ [ Редагувати ]
Контрнаступ українських сил може розпочатися влітку. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль американському виданню The Hill.
За його словами, союзники та партнери України не тиснуть на Київ щодо початку наступу, але надзвичайно великий тиск йде зсередини країни. Судячи зі слів глави Кабміну, повної готовності до цього наразі немає.
Всі наші друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовими до цього на 100 відсотків, якщо не більше.
На питання, як витік таємних документів Пентагону впливає на контрнаступ України, Шмигаль заявив:
Україна звільнить свої землі... Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Ми просимо наших міжнародних партнерів про додаткові військові можливості, такі як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка.
При цьому прем'єр визнав "втрати з погляду економіки, з погляду людських життів, і ці втрати справді лягають тяжким тягарем на всіх нас".
У березні німецький журнал Bild із посиланням на аналітиків НАТО повідомляв, що найближчі півроку будуть "критично важливими" для звільнення України від російських загарбників.
За даними видання, основними напрямками контрнаступу України будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом. Агенство Reuters писало, що Україна готує 40 000 бійців для контрнаступу.
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