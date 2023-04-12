У російських Teleram-каналах впродовж тижня з'явилося два відео, на яких зафіксовано відрізання голів українських військових російськими загарбниками. Про це повідомляє CNN.

Схоже, що ці відео зняті під час різних подій. Одне з них могло бути зняте зовсім недавно, тоді як інше - судячи з кількості листя на землі - схоже, було зняте влітку.

Одне відео зняли 8 квітня найманці ПВК "Вагнер" начебто поблизу Бахмута. На ньому показані обезголовлені тіла двох українських вояків, а також знищений бронетранспортер. Голос за камерою повідомляє, що бронетранспортер машина підірвалася на міні, а потім говорить:

Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали головы.

У загиблих вояків, схоже, також відрубані руки.

Друге відео, як повідомляли "Подробиці", виклали в мережу напередодні, 11 квітня. На жахливих кадрах російський окупант ножем відрізає голову живому українському захиснику. Обличчя ката закрите маскою. На відео можна побачити зелене листя, тож, ймовірно, відео записали торік влітку.

Нагадаємо, у березні окупанти виклали у мережу відео розстрілу українського військовополоненого після слів "Слава Україні".