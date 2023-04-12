У Зеленського відреагували на шокуюче відео зі стратою окупантами українського військового [ Редагувати ]
Ввечері 11 квітня у Telegram почали поширювати відео звірячого вбивства українського військовополоненого. На кадрах російський окупант ножем відрізає голову живому українському захиснику.
Обличчя ката закрите маскою. На камеру він демонструє бронежилет страченого українського воїна. На відео можна побачити зелене листя, тож, ймовірно, відео записали торік влітку.
На появу шокуючих кадрів відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак:
За все буде відповідь і відповідальність.
Нагадаємо, у березні окупанти виклали у мережу відео розстрілу українського військовополоненого після слів "Слава Україні".
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