"Як легко ці звірі вбивають": Зеленський відреагував на відео з стратою військового (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відреагував на відео зі страшною стратою українського військового, який потрапив у полон до рашистів.
Глава держави записав коротеньке відеозвернення, де заявив:
Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємся забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору.
СБУ розпочала розслідування жорстокої страти українського військового російськими загарбниками за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Голова СБУ Василь Малюк заявив:
Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде - дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання.
Нагадаємо, телеканал CNN повідомив, що за останній тиждень в мережу виклали принаймні два відео з понівеченими окупантами тілами українських військових.
по темі
Ввечері 11 квітня у Telegram почали поширювати відео звірячого вбивства українського військовополоненого. На кадрах російський окупант ножем відрізає голову живому українському захиснику
Президент України Володимир Зеленський заявив, що про вбивство "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє імя Максим Фомін), має думати сама росія. Так глава держави відповів на питання про підрив пропагандиста, перебуваючи у селі Ягідне Чернігівської області
У річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам'яті жителів міста, убитих під час російської окупації
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати на відео страти українського військового російським окупантом
У російських Teleram-каналах впродовж тижня з'явилося два відео, на яких зафіксовано відрізання голів українських військових російськими загарбниками. Про це повідомляє CNN
Задокументовано факти насильницького вивезення рашистами більше 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом "добровільної евакуації"