Президент України Володимир Зеленський відреагував на відео зі страшною стратою українського військового, який потрапив у полон до рашистів.

Глава держави записав коротеньке відеозвернення, де заявив:

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємся забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору.

СБУ розпочала розслідування жорстокої страти українського військового російськими загарбниками за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Голова СБУ Василь Малюк заявив:

Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде - дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомив, що за останній тиждень в мережу виклали принаймні два відео з понівеченими окупантами тілами українських військових.