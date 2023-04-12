Страта українського військового: у кремлі цинічно відреагували на вдивство [ Редагувати ]
Прессекретар президента росії дмитро пєсков цинічно відреагував на страту українського військового.
Так, Пєсков засумнівався у справжності кадрів, які потрапили до мережі.
Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їх достовірність.
Він наголосив, що це відео може стати приводом для перевірки. У кремлі сумніваються в тому, "чи це місце мало, і якщо так, то де і з боку кого".
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