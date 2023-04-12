Страсна п'ятниця - п'ятий день Страсного тижня і найскорботніший день для християн. В 2023 році Страсна п'ятниця випадає на 14 квітня. У цей день віруючі згадують про суд, розп'яття і смерть Ісуса Христа на хресті. Страсна п'ятниця оповита безліччю обрядів, традицій.

Традиції на Страсну п'ятницю

Одна з головних традицій для віруючих - відвідати церковну службу. Під час богослужіння виносять плащаницю - плат, на якому зображений Христос в повний зріст, що лежить у гробі. Після служби прийнято принести в оселю дванадцять палаючих свічок, з якими стояли в церкві. Їх потрібно поставити в будинку, і дати їм догоріти до кінця. Вважається, що це приверне в будинок достаток, успіх і радість на весь наступний рік.

У Страсну п'ятницю багато господинь печуть паски і фарбують яйця, хоча церква рекомендує завершити приготування пасхального столу в Великий четвер. Якщо ви все ж вирішили зайнятися тістом в п'ятницю, то перед тим як взятися за роботу, обов'язково прочитайте молитву "Отче наш".

Що потрібно робити у Страсну п'ятницю

В такий день варто приділити увагу роздумам про подвиг Христа і прочитати відповідну біблійну історію (наприклад, 23 глава від Луки).

Не буде зайвим і подати милостиню, створити будь-яку добру справу, яка дійсно принесе комусь радість. Можна відвідати рідну людину, з якою давно не спілкувалися. Примиритися і пробачити образи, які вже давно накопичилися і дають знати про себе.