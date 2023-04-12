Страсна п'ятниця: головні традиції 14 квітня [ Редагувати ]
Страсна п'ятниця - п'ятий день Страсного тижня і найскорботніший день для християн. В 2023 році Страсна п'ятниця випадає на 14 квітня. У цей день віруючі згадують про суд, розп'яття і смерть Ісуса Христа на хресті. Страсна п'ятниця оповита безліччю обрядів, традицій.
Традиції на Страсну п'ятницю
Одна з головних традицій для віруючих - відвідати церковну службу. Під час богослужіння виносять плащаницю - плат, на якому зображений Христос в повний зріст, що лежить у гробі. Після служби прийнято принести в оселю дванадцять палаючих свічок, з якими стояли в церкві. Їх потрібно поставити в будинку, і дати їм догоріти до кінця. Вважається, що це приверне в будинок достаток, успіх і радість на весь наступний рік.
У Страсну п'ятницю багато господинь печуть паски і фарбують яйця, хоча церква рекомендує завершити приготування пасхального столу в Великий четвер. Якщо ви все ж вирішили зайнятися тістом в п'ятницю, то перед тим як взятися за роботу, обов'язково прочитайте молитву "Отче наш".
Що потрібно робити у Страсну п'ятницю
В такий день варто приділити увагу роздумам про подвиг Христа і прочитати відповідну біблійну історію (наприклад, 23 глава від Луки).
Не буде зайвим і подати милостиню, створити будь-яку добру справу, яка дійсно принесе комусь радість. Можна відвідати рідну людину, з якою давно не спілкувалися. Примиритися і пробачити образи, які вже давно накопичилися і дають знати про себе.
по темі
2023 року православні християни будуть святкували Великдень 16 квітня, а отже Страсний тиждень припадає на 10-15 квітня
Перед Вербною неділею та Великоднем православні християни відзначають воскресіння Лазаря, як диво, здійснене Ісусом Христом
10 квітня розпочався Страсний тиждень і особливе місце у ньому посідає Чистий четвер, який випадає на 13 квітня
Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з дванадесяти церковних свят, вважається третім за значенням після Великодня і Різдва Христового
Щорічно 7 квітня християни східного обряду святкуватимуть Благовіщення