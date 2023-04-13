Рада Євросоюзу затвердила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України [ Редагувати ]
Рада Євросоюзу затвердила виділення 1 млрд євро на фінансування постачання боєприпасів Україні. Кошти спрямують через Європейський фонд миру, з якого фінансуються всі постачання військової допомоги Україні. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.
Рада сьогодні схвалила міру допомоги на суму €1 млрд у рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого по 31 травня 2023 року.
Таким чином, як наголошує ЄС, "разом із попередніми сімома траншами підтримки загальний внесок ЄС для України в рамках Європейського фонду миру сягає 4,6 млрд євро і ще раз доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових".
Політичне рішення про виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України було ухвалено на зустрічі глав держав та урядів країн Євросоюзу у березні.
У березні повідомлялося, що Євросоюз зіткнувся з труднощами у постачанні боєприпасів Україні через дефіцит вибухових речовин. Зараз звичайний 155 мм снаряд коштує 850 євро, що на 20% вище, ніж до початку війни в Україні.
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