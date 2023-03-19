Нестача пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу заважає Євросоюзу стабільно постачати боєприпаси до України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чиновників та представників ринку.

Німецький чиновник заявив виданню, що фундаментальною проблемою Європи є неможливість налагодити виробництво в оборонній промисловості на рівні, необхідному за повномасштабного збройного конфлікту.

За словами голови Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії Їржі Хінека, "дуже складно" збільшити виробництво артилерійських боєприпасів за короткий час, особливо в умовах браку сировини. Він заявив, що в Європі немає великих виробників сировини, яка їм потрібна. На його думку, на збільшення виробництва пороху піде майже три роки.

Представник чеського виробника 155-мм боєприпасів Explosia повідомив FT, що заводи компанії зараз працюють на повну потужність, а збільшити обсяги виробництва можна не раніше 2026 року.

Дефіцит вибухових речовин призвів до зростання їхньої ціни вдвічі, а в деяких випадках утричі, заявив виданню Антоніо Каро, гендиректор компанії FMG, яка виробляє 155-мм боєприпаси. Подорожчання сировини спричинило зростання ціни на боєприпаси. За його словами, зараз звичайний снаряд коштує 850 євро, що на 20% вище, ніж до початку війни в Україні.

Раніше сьогодні, 19 березня, Україна анонсувала нові пакети військової допомоги, до яких увійшли боєприпаси від Німеччини, Данії, Канади, Франції та Естонії. 8 березня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри оборони країн Євросоюзу погодилися з необхідністю негайного постачання Україні артилерійських боєприпасів з запасів, які залишилися на європейських складах.