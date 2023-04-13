Співробітники ФБР взяли під варту підозрюваного у справі про витік таємних документів Пентагону та американської розвідки. Про це повідомляє The New York Times.

ФБР офіційно оголосило, що провело "санкціоновану правоохоронну діяльність" у будинку в Дайтоні, штат Массачусетс.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив, що затримано 21-річного нацгвардійця Військово-Повітряних сил США Джека Тейшейру.

Джек Тейшейра

За даними The New York Times, Тейшейра перебував у закритому онлайн-чаті Thug Shaker Central на платформі Discord, який, ймовірно, і став першоджерелом витоку. У будинку матері військовослужбовця пройшов обшук. Над ним помітили кілька гелікоптерів.

Раніше The Washington Post повідомляла, що за публікацією секретних документів може стояти людина віком приблизно 25 років, яка стверджувала, що працює на одному з військових об'єктів. Президент США Джо Байден заявляв, що правоохоронці близькі до того, щоб знайти причетного до витоку.

На початку квітня журналісти звернули увагу на опубліковані в інтернеті документи американських військових та розвідки, присвячені війні в Україні, а також Китаю, Ірану, Південній Кореї, Ізраїлю та іншим країнам. Експерти зазначали, що частина документів могла бути відредагована. Після витоку в США розпочали розслідування.