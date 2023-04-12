"Злиті документи з Пентагону" є сумішшю правдивої та неправдивої інформації - Резніков [ Редагувати ]
"Витік секретних документів з США" є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.
Сьогодні, 12 квітня, виступаючи в іспанській столиці Мадрид міністр оборони України заявив, що файли із секретними військовими документами США, які нібито просочилися і були розміщені в Інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації".
Резніков також сказав, що будь-яка інформація, що міститься в документах, більше не актуальна. Крім того, міністр додав, що, на його думку, очевидні витоки були інформаційною операцією, спрямованою на отримання вигоди Росією та її союзниками.
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