Через бої у Судані палає Boeing 737 української компанії SkyUp (відео) [ Редагувати ]
Під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. Про це повідомляє Avianews.
Український "Боїнг" підбили під час боїв за міжнародний аеропорт в Хартумі між регулярною армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF).
На даний момент відомо, що в Судані на умовах мокрого лізингу працювали українські екіпажі та два літаки SkyUp. Це Boeing 737-800 з номерами UR-SQA та UR-SQH.
У SkyUp зазначили, що наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум.
На даний момент неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження. У Судані зараз перебуває 36 наших співробітників. Вони знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок...
Наше головне завдання зараз - організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну.
🔴 [ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum.— air plus news (@airplusnews) April 15, 2023
▫️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans)
▫️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3
У SkyUp повідомили, що літаки компанії перебувають у Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).
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