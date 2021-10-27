У Судані протестують проти військового перевороту [ Редактировать ]
Щонайменше восьмеро людей загинули, 157 поранені - внаслідок протестів проти військового перевороту у Судані. Більшість жертв загинули від задухи через застосування сльозогінного газу.
Нагадаю, в понеділок військові арештували суданського прем'єр-міністра та інших високопосадовців, і оголосили в країні надзвичайний стан. Лідер військових - генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, заявив, що владу захопили, аби запобігти громадянській війні.
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