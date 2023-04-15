Євген любив мандрівки у гори та подорожувати на велосипеді.

Він був вчителем у мирному житті і став наставником на передовій. У Запоріжжі в останню путь провели захисника України Євгена Кулєпова. Він загинув неподалік Бахмута під час обстрілу. Ворожий снаряд на друзки розніс бліндаж. Більше розкажуть наші журналісти.

В останню путь захисника України Євгена Кулєпова проводять як героя.

Євген загинув у бліндажі, тримаючи оборону від рашистської навали неподалік Бахмута. По укриттю ворог вгатив артилерією.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Прицілювались довго. Декілька днів вели прицільний обстріл, але не попадали, слава Богу, в бліндаж, а от 7-го квітня не пощастило. Був прямий приліт в бліндаж, і наскільки сильний приліт, що просто підняв землю із всіма накатами бровен, хлопців подавило.

Побратими запам'ятали Євгена життєрадісним і цілеспрямованим. Людиною, яка завжди прийде на допомогу побратимам - справою чи порадою.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Завжди жизнєрадісний, посміхнений. Як по життю був вчителем, який, як то кажуть, був радий допомогти, так само і там - навчав, допомагав, підсказував.

У мирному житті Євген Був викладачем краєзнавства та спорту в Енергодарському центрі туризму. Легко знаходив спільну мову з дітьми.

Світлана Букрєєва, керівниця Управління освіти Енергодарської міської ради:

Це був молодий, перспективний педагог. Гарна людина, дежу розумний, дуже комунікабельний, чесний, порядний. Я думаю він залишиться таким в наших серцях.

Олександр Гаркавенко, друг загиблого:

Женя був, звісно, дуже активною молодою людиною. Завжди брав участь у змаганнях, дітей залучав. Був спортивним. Любив походи. Це така велика втрата!

Євген любив мандрівки у гори та подорожувати на велосипеді. Він був одним з організаторів велозмагань у місті. Учасники перегонів отримували медалі, виготовлені за ескізами загиблого героя.

Альона, знайома загиблого:

Це, мабуть, найкрасивіша медаль, яку бачили в Енергодарі. Це була його власна розробка, і в кожного, в кого є ця медаль, це є частичка Жені. Він вклав в неї всю душу. Він розробляв її дуже довго. Це прям він.

Колеги загиблого кажуть, що після деокупації Енергодару неодмінно влаштують велотурнір пам'яті Євгена Кулєпова.