Був вчителем у мирному житті і став наставником на передовій: у Запоріжжі попрощались з героєм Євгеном Кулєповим [ Редагувати ]
Він був вчителем у мирному житті і став наставником на передовій. У Запоріжжі в останню путь провели захисника України Євгена Кулєпова. Він загинув неподалік Бахмута під час обстрілу. Ворожий снаряд на друзки розніс бліндаж. Більше розкажуть наші журналісти.
В останню путь захисника України Євгена Кулєпова проводять як героя.
Євген загинув у бліндажі, тримаючи оборону від рашистської навали неподалік Бахмута. По укриттю ворог вгатив артилерією.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Прицілювались довго. Декілька днів вели прицільний обстріл, але не попадали, слава Богу, в бліндаж, а от 7-го квітня не пощастило. Був прямий приліт в бліндаж, і наскільки сильний приліт, що просто підняв землю із всіма накатами бровен, хлопців подавило.
Побратими запам'ятали Євгена життєрадісним і цілеспрямованим. Людиною, яка завжди прийде на допомогу побратимам - справою чи порадою.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Завжди жизнєрадісний, посміхнений. Як по життю був вчителем, який, як то кажуть, був радий допомогти, так само і там - навчав, допомагав, підсказував.
У мирному житті Євген Був викладачем краєзнавства та спорту в Енергодарському центрі туризму. Легко знаходив спільну мову з дітьми.
Світлана Букрєєва, керівниця Управління освіти Енергодарської міської ради:
Це був молодий, перспективний педагог. Гарна людина, дежу розумний, дуже комунікабельний, чесний, порядний. Я думаю він залишиться таким в наших серцях.
Олександр Гаркавенко, друг загиблого:
Женя був, звісно, дуже активною молодою людиною. Завжди брав участь у змаганнях, дітей залучав. Був спортивним. Любив походи. Це така велика втрата!
Євген любив мандрівки у гори та подорожувати на велосипеді. Він був одним з організаторів велозмагань у місті. Учасники перегонів отримували медалі, виготовлені за ескізами загиблого героя.
Альона, знайома загиблого:
Це, мабуть, найкрасивіша медаль, яку бачили в Енергодарі. Це була його власна розробка, і в кожного, в кого є ця медаль, це є частичка Жені. Він вклав в неї всю душу. Він розробляв її дуже довго. Це прям він.
Колеги загиблого кажуть, що після деокупації Енергодару неодмінно влаштують велотурнір пам'яті Євгена Кулєпова.
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