Тайвань купує у США 400 протикорабельних ракет Harpoon [ Редагувати ]
Тайвань уклав контракт на купівлю 400 антикорабельних ракет Harpoon у американської компанії Boeing. Про це повідомив голова Американсько-тайванської ділової ради Руперт Хаммонд-Чемберс та Bloomberg.
Вперше йдеться про ракети наземного, а не корабельного базування, як раніше.
Пентагон заявив про контракт на $1,7 млрд 7 квітня, але не вказав покупця. Ця покупка завершує угоду, схвалену Конгресом США 2020 року. Тоді Держдеп схвалив продаж Тайваню ракет Harpoon на суму $2,4 млрд.
"Гарпун" є універсальною протикорабельною ракетою. Наведення ракети здійснюється за допомогою активної радіолокаційної головки самонаведення, яка забезпечує самостійний пошук, захоплення і наведення на ціль.
Дальність виявлення цілі типу есмінець становить 40 км в ясну погоду та 23 км в дощову, а цілі типу ракетний катер - 18 і 10 км відповідно.
Запуск Harpoon
Контракт підписано на тлі зростання напруженості між США та Китаєм. Пекін вважає Тайвань своєю територією. КНР останні місяці регулярно проводить великі навчання біля острова.
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