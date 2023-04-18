Тайвань уклав контракт на купівлю 400 антикорабельних ракет Harpoon у американської компанії Boeing. Про це повідомив голова Американсько-тайванської ділової ради Руперт Хаммонд-Чемберс та Bloomberg.

Вперше йдеться про ракети наземного, а не корабельного базування, як раніше.

Пентагон заявив про контракт на $1,7 млрд 7 квітня, але не вказав покупця. Ця покупка завершує угоду, схвалену Конгресом США 2020 року. Тоді Держдеп схвалив продаж Тайваню ракет Harpoon на суму $2,4 млрд.

"Гарпун" є універсальною протикорабельною ракетою. Наведення ракети здійснюється за допомогою активної радіолокаційної головки самонаведення, яка забезпечує самостійний пошук, захоплення і наведення на ціль.

Дальність виявлення цілі типу есмінець становить 40 км в ясну погоду та 23 км в дощову, а цілі типу ракетний катер - 18 і 10 км відповідно.

Запуск Harpoon

Контракт підписано на тлі зростання напруженості між США та Китаєм. Пекін вважає Тайвань своєю територією. КНР останні місяці регулярно проводить великі навчання біля острова.