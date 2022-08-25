Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників Revolver 860 (відео) [ Редагувати ]
Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860. Про це повідомляє Bild.
Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Дальність дії безпілотника - майже 20 км, цю відстань при повному боєзаряді він долає за 40 хвилин.
Інформація про можливість постачання Україні партії Revolver 860 вперше з'явилась у ЗМІ кілька днів тому, її офіційних підтверджень немає.
Нагадаємо, напередодні Норвегія та Британія оголосили, що передають Україні 850 норвезьких мікродронів Black Hornet.
22 серпня Пентагон оголосив, що планує передати Україні 580 дронів-камікадзе Phoenix Ghost.
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Розроблений у Норвегії дрон Black Hornet "використовується для розвідки та ідентифікації цілей". За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грема, дрон "простий в експлуатації та надійний, але його важко виявити".
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