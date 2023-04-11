Китай не залишає Тайвань у спокої. По завершенні військових навчань, під час яких Пекін тренував ракетні удари по Тайбею, військовий флот і авіація КНР все ще у територіальних водах навколо острова.

І кораблі, і літаки патрулюють простір навколо спірного регіону. Начебто з міркувань національних інтересів. Адже днями з Лос-Анджелеса повернулася президентка Тайваню, де бачилася, зокрема, з американськими конгресменами. У Пекіні це називають "тайванським сепаратизмом", адже за більш як півстоліття так і не визнали незалежність республіки. Чи бути новому загостренню, дізнавалася Анна Басова.

Одразу кілька винищувачів були помічені цього ранку в небі над військовою базою Сіньчжу на півночі Тайваню. У стані підвищеної бойової готовності й сили протипровітряної оборони острова.

Так невизнана республіка реагує на провокації Китаю. Останні три доби тамтешні Збройні сили проводили військові навчання поблизу Тайваню. Зокрема, відпрацьовували операції з його блокування та захоплення. За цей час, повідомляють у Тайбеї, навколо острова китайські винищувачі облетіли 91 раз.

У ці ж миті навколо острова курсувало китайське військове судно із солдатами на облавку. Відпрацьовували бойові стрільби.

Чжан Беньмін, представник командування Збройних сил Китаю:

Сили стримування відпрацювали дії з цілодобового оточення острова та здатності завдавати точкових ударів. Солдати готові воювати й будь-якої миті розпочати придушення всіх форм тайванського сепаратизму та протидіяти іноземному втручанню.

Військові навчання Китай розпочав минулої суботи, відколи з відрядження до США повернулася президент Тайваню - Цай Інвень. У Лос-Анджелесі вона мала зустрічі зі спікером Палати представників американського Конгресу. Нинішні маневри КНР Цай Інвень називає безвідповідальними та провокативними.

Цай Інвень, президент Тайваню:

Всі підрозділи національної армії залишаються на своїх постах. Я закликаю своїх співвітчизників зберігати спокій і вірити в наші Збройні сили. Китай прагне посіяти нестабільність у нашому регіоні. Це вкрай безвідповідальне ставлення, особливо від такої великої країни.

З іще більшою пересторогою поставилися до китайських вишколів у морі в Японії. Мовляв, пекінські зазіхання на Тайвань - це пряме залякування не лише влади й жителів острова, а й усіх їхніх союзників.

Ясукадзу Хамада, міністр оборони Японії:

Китай показав свою безкомпромісну позицію щодо Тайваню. І своїми маневрами вчергове довів, що не погребує застосувати силу, якщо Тайвань і надалі боронитиме свою незалежність. Така бойова готовність - дуже тривожний сигнал.

І поки тайванські жителі не відчувають страху й навіть готуються за потреби захищати свої території, думки пересічних китайців розділилися. Є тут і поціновувачі імперіалізму, і гуманісти.

Цянь Чуньянь, житель Шанхая:

Ми все-таки співвітчизники, хіба ні? Не можна бути настільки безжальними. Поки нас не штовхають до конкретних дій, достатньо буде простих військових навчань, але не більше.

Інь Фень, жителька Шанхая:

Триденні військові навчання - це надто мало. Китай повинен показати всі свої можливості - навіть за нормальних обставин. Нехай світ бачить, з ким має справу.

На початку квітня президент невизнаного Тайваню Цай Інвень вирушила з робочим візитом до США. І хоча Вашингтон офіційно не визнає незалежності острова та виступає за принцип єдиного Китаю, активно підтримує відносини і з Тайпеєм - зокрема, економічні та культурні. Пекін укотре висловився проти зустрічі американських конгресменів із тайваньскими політиками. Наголосив: нинішні військові навчання - буцімто останнє суворе попередження.

Торік у серпні дипломатичний демарш здійснила тодішня спікер Палати представників - Ненсі Пелосі, яка прилетіла до Тайваню, попри наполегливі протести Китаю. Утім застосувати силу китайська армія тоді так і не наважилася.